深水埗多18幢大廈須強檢 當中16幢污水持續驗出病毒
2021年01月26日 01:02
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政府在深水埗楓樹街遊樂場設有採樣站。
政府周二(26日)凌晨刊憲，表示在周一（25日）有18幢位於「深水埗指定區域」大廈須被納入強制檢測公告，當中16幢大廈的污水樣本檢測持續驗出新冠病毒，政府要求於指定期間曾身處下列大廈的人士，接受新冠狀病毒病核酸檢測。
在過去14日內有一個單位出現一宗或以上確診個案的大廈為：
1. 汝州街280-286號永泰樓
2. 汝州街171-173號
污水樣本檢測持續驗出新冠病毒的大廈為：
1. 南昌街133-135號/鴨寮街148號南昌閣
2. 南昌街137-139號
3. 長沙灣道169號/南昌街147-149號
4. 長沙灣道173-175號
5. 長沙灣道177號
6. 長沙灣道179-181號
7. 長沙灣道183-185號
8. 長沙灣道187-189號華通樓
9. 長沙灣道191-203號長樂大廈
10. 鴨寮街150-152號
11. 鴨寮街154-156號
12. 鴨寮街158-160號
13. 鴨寮街162-164號
14. 鴨寮街166-170號英偉樓
15. 鴨寮街172-174號
16. 鴨寮街176-180號/北河街100-106號新北河大樓
任何在今年1月12日至1月25日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本周四（1月28日）或之前接受檢測。受檢人士若在上周四（1月23日）至本周一(1月25日)期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。