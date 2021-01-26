深水埗多18幢大廈須強檢　當中16幢污水持續驗出病毒

政府周二(26日)凌晨刊憲，表示在周一（25日）有18幢位於「深水埗指定區域」大廈須被納入強制檢測公告，當中16幢大廈的污水樣本檢測持續驗出新冠病毒，政府要求於指定期間曾身處下列大廈的人士，接受新冠狀病毒病核酸檢測。

在過去14日內有一個單位出現一宗或以上確診個案的大廈為：

1. 汝州街280-286號永泰樓

2. 汝州街171-173號

污水樣本檢測持續驗出新冠病毒的大廈為：

1. 南昌街133-135號/鴨寮街148號南昌閣

2. 南昌街137-139號

3. 長沙灣道169號/南昌街147-149號

4. 長沙灣道173-175號

5. 長沙灣道177號

6. 長沙灣道179-181號

7. 長沙灣道183-185號

8. 長沙灣道187-189號華通樓

9. 長沙灣道191-203號長樂大廈

10. 鴨寮街150-152號

11. 鴨寮街154-156號

12. 鴨寮街158-160號

13. 鴨寮街162-164號

14. 鴨寮街166-170號英偉樓

15. 鴨寮街172-174號

16. 鴨寮街176-180號/北河街100-106號新北河大樓

任何在今年1月12日至1月25日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本周四（1月28日）或之前接受檢測。受檢人士若在上周四（1月23日）至本周一(1月25日)期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。