疫症襲港一年　梁子超：疫情未止因港府藥石亂投

新冠肺炎疫情襲港至今已一年，本港最少經歷了4波疫情，感染規模一波比一波大，政府雖然採取不同措施防止感染，惟最終只淪「藥石亂投」，無助阻止病毒大軍侵襲。呼吸系統專科醫生梁子超指，病毒比我們想像中厲害，直言外防無可能完全做到滴水不漏，即使可以防止人傳人感染，但仍要小心出現物傳人的傳播鏈，促政府應有「兩手準備」，內防社區人流聚集，外防除了為抵港人士檢測外，亦要為負責處理冷凍鏈的人士進行定期檢測。

本港4波疫情的源頭均是輸入個案引起，特首林鄭月娥及食物衞生局長陳肇始早前先後表示，本港現時外防已做到滴水不漏。梁子超反問，「我諗唔好講香港情況啦，你覺得內地係咪做到滴水不漏呀？」他指出，內地外防措施比本港嚴謹很多倍，惟現時內地多地均出現爆發，可見病毒比我們想像中厲害，強調「根本無可能完全做到滴水不漏」。

目前外防主要靠檢測及檢疫控制，他指，即使檢測敏感度夠高，但仍未能解決採樣上的局限，因人類上及下呼吸道的面積大，有時病毒只集中於一處，如採樣不當，很有可能會出現假陰性個案，由於採樣局限問題，假陰性機會很可能達3成，強調不可過度信賴病毒檢測。

他續指，現時全球客貨運仍不斷運作中，即使防到人傳人傳播，屆時物傳人很可能變成主要傳播途徑，其中負責處理冷凍鏈的人士、超市人員、機場人員等均屬高危。他指出，港府應要有兩手準備，為接觸外來人員及接觸冷凍運輸鏈的人士做7日一檢的定期檢測。

對於有專家建議追蹤確診者密切接觸者的密切接觸者，梁表示，相關做法的前提是病毒未散出社區，利用此方法可將疫情凍結，減低整體控制成本，惟現時病毒已擴散至全港，這時才做追蹤接觸者的接觸者是不會有成本效益，反而建議要對加強防控第一線接觸者，包括工作地方及住宅大廈的接觸者，即使不能將相關接觸者集中隔離，亦應做密集式檢測，惟港府在這方面工作不太嚴謹。

政府即將展開疫苗接種計劃，梁相信，疫苗有助減低高危群組感染機會，解除醫療系統承受的壓力，令整體防疫效率增加，但市民需明白即使開始打疫苗，但仍有一段長時間未能做到群體免疫，故不能預期可立即放寬社交距離措施，如放寬太早，會令未打疫苗人士冒受高風險，以及令變種病毒有機會入侵社區。

農曆新年假期將至，梁認為政府的著重點不再應該是規管家庭聚會，而是應減少社區人流，控制社區隱性傳播情況，例如安排市民勿聚集在同一商店、分批進入商場等。至於社會有意見建議關閉商場，他提醒，相關措施極端，一旦實施，經濟及民生「唔捱得幾耐」，如在砍斷所有傳播鏈前因經濟及民生壓力放寬，最終只會周而復始，待耐性及資源耗盡，「疫情必然會失控。」