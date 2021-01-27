劃界增2區　佐敦指定區域擴大強檢

政府昨晚(26日)深夜表示，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處40個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

現時在全港所有地區（下述指定區域及受限區域除外），如大廈過去14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，均會被納入強制檢測公告。此外，政府亦會按風險評估，劃出指定區域或受限區域，針對性地加強強制檢測，詳情如下：

（一）指定區域：區內住宅（包括商住兩用）大廈如新增一宗或以上的確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。政府早前已劃出兩個指定區域，分別為「佐敦指定區域」（即東至彌敦道、南至佐敦道、西至渡船街、北至甘肅街）及「深水埗指定區域」（即西北至欽州街，東北至大埔道，東南至楓樹街，西南至荔枝角道）。

（二）受限區域：視乎疫情發展及防控需要，政府會劃出受限區域並發出檢測及限制宣告，限制在區內的人士須留在其處所，並按政府安排接受強制檢測，待相關檢測結果獲大致確定方可離開。而受限區域內所有處所，不論是否有確診個案，亦會被納入強制檢測公告，曾於過去14日內身處受限區域內任何處所超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），均同樣須接受強制檢測。

按上述制度劃分不同區域，能夠有效按疫情及風險程度，推進強制檢測；透過「須檢必檢」策略，在社區內找出平時不容易識別到的隱形傳播者。

經風險評估，政府決定由昨日(26日)開始擴大「指定區域」的強制檢測工作，包括保留一個指定區域、擴大一個指定區域，以及劃出兩個新指定區域，以進一步切斷社區傳播鏈，詳情如下：

（一）擴大原有「佐敦指定區域」，東至彌敦道、南至柯士甸道、西至渡船街、文昌街、文匯街及廣東道，北至甘肅街；

（二）劃出「油麻地／旺角指定區域」，即東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街；

（三）劃出「紅磡指定區域」，即東北至差館里、東南至船澳街及寶來街、西南至溫思勞街及紅磡南道、西北至漆咸道北；及

（四）繼續保留「深水埗指定區域」。

由昨日開始，上述4個「指定區域」內大廈，如新增一宗或以上的確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。如區內大廈過去14天曾出現確診個案，政府會優先為相關大廈進行污水樣本檢測，經確定仍有風險後亦會被納入強制檢測公告。

按上述準則，昨日有31幢大廈須被納入強制檢測公告。另外，有8幢位於指定區域以外，但有污水樣本檢測呈陽性的大廈，亦須被納入強制檢測公告。詳情如下：

任何在2021年1月13日至1月26日期間曾身處任何附件五所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年1月29日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年1月24日至1月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，政府已作出限制與檢測宣告，自昨日下午7時起限制在油麻地指明「受限區域」（即碧街9-27號和東安街3號）內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。政府已同時向「受限區域」內的所有處所發出強制檢測公告，任何曾於過去14日身處「受限區域」內超過兩小時的人士，即使在相關宣告生效時不在「受限區域」內，亦須在2021年1月28日或之前接受強制檢測。受檢人士若在2021年1月24日至1月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。