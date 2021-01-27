油麻地受限區域拆帳篷　大廈居民坐樓梯口等解封

油麻地區疫情失控，政府昨日（26日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），新增碧街9-27號和東安街3號為「受限區域」，由下午7時起，留在該區域的人士需接受強制檢測，至區內人士完成檢測才可離開，政府目標是今早6時完成並重開地區。被封3幢大廈分別是「順豐大廈」、「碧街9至13號」及「碧街15至27號」。

今日凌晨，警員續在上址用鐵欄圍封，同時在封鎖區路口駐守，有居民則排隊登記領取物資。另一邊廂，有身穿全套保護裝備的工作人員，推着垃圾桶運上貨車，相信是把一堆醫療廢物運走，同時亦有工作人員陸續拆卸帳篷及收拾枱凳，準備清早撤離。

至凌晨3時許，現場附近廣東道833號，有一名女子戴上口罩，須由救護車送走，據悉她會被送往竹篙灣檢疫中心。其後，多名男子乘搭一輛當局的24座小巴離去，暫未知前往何處。

清晨5時許，當局安排貨車吊走多個封鎖區內的流動廁所，有住客則急不及待，坐在大廈樓梯口等待清晨解封。