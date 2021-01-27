突擊封區「玩殘」街坊　居民斥區內衞生惡劣政府懶理

政府昨(26日)傍晚突擊封鎖碧街9至27號和東安街3號一帶，有關人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測，行動於今早(27日)6時結束。有接受檢測居民指，居於確診大廈故擔心受到感染，又指大廈內衞生情況差，希望政府作檢測之餘亦能正視環境衞生問題。有區議員形容港府作突擊封區的做法是「玩殘」街坊和職員，又批評行動欠缺透明度和不清晰，令街坊無所適從。

碧街15至27號一幢大廈成為強制檢測的範圍，居住此大廈4至5年的馮小姐指昨晚9時半接受檢測，獲派食物和口罩，今早收到證明陰性結果的短訊，隨即外出上班，但手帶則仍未剪除。由於該幢大廈有有確診者居住，她亦感到擔心，並斥大廈環境衞生向來惡劣，滿地垃圾之餘，更有人隨處大小二便，罔顧公德。

該區五金店職員姚先生表示，昨午5時許已經離開，故未有受封鎖限制，但一度擔心受封鎖所限未能營業，結果能在早上6時開放。他指，過去有數十宗確診個案在區內發生，自己對此亦感憂慮。

油尖旺區議會副主席余德寶則批評港府「突擊」行動混亂，有居民在封區後才放工或買餸回家，其後未能回去之餘，更被要求出示住址證明才能進入區內，認為做法並不合理。另一油尖旺區議員李偉峰亦指，有居民質疑政府行動資訊透明度不足，未有妥善分流檢測人士，令所有檢測者被迫在同一時間前往採樣。他指，「封區」前一至兩星期，有居民已經收到短訊，建議政府要求整區強制檢測，令街坊相當徬徨，擔心糧水不足而蜂擁購買。