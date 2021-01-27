工務小組通過15.1億元超支撥款 陳帆指大橋收入連利息也還不起

港珠澳大橋於2018年10月通車，但項目仍有超支款項未埋單。立法會工務小組委員會今早(27日)審議超支的15.1億港元費用，運輸及房屋局局長陳帆強調，上述款項是大橋主橋工程項目的最終結算，他承認大橋車流量減少，在償還貸款方面面對挑戰，更坦言：「連利息也還不到」！項目最終在12票贊成、1票反對下獲通過，將交付財務委員會審議。

議員鄭松泰表示，港珠澳大橋還有兩個項目欠缺實際工程結算額，公眾根本無法得知大橋整體具體超支情況，擔心最終或有上百億元的情況。航運交通界議員易志明則稱， 港珠澳大橋工程是世紀工程，有超支不足為奇，但現在應思考以甚麼措施吸引更多人使用，令大橋物盡其用，促運房局與內地多溝通。

陳帆指出，明白議員擔心項目的費用，被問到新冠肺炎疫情對償還貸款的影響，陳帆承認，大橋的車流量因疫情而減少，目前遇到很大挑戰，坦言收入遠遜預期：「我想連利息也還不到」。

路政署署長陳派明亦解釋，大橋有兩個項目仍在結算當中，需要時間才能完成，但估計可以在核准預算款項內完成工程。他又指，就工程項目到立法會申請撥款時，工程的設計仍未完成，詳細設計亦未確定，實際工程造價因而受影響。

今早會議亦有一個小插曲，曾被質疑不熟悉分開表決程序的議員梁志祥，在工務小組會議的表決後，要求該工程撥款案提交財委會時作分開表決，故官員屆時仍要出席財委會會議。