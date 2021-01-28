建造業工地檢測計劃月底截止申請　逾2萬名工友檢測4人確診

建造業議會上月下旬推出的「建造業關愛工地防疫檢測服務計劃」，至今已為逾2.2萬名工友提供檢測服務，涉及93個工地；當中99.98%檢測結果為陰性，驗出的4個確診個案已按機制交予衞生署衞生防護中心處理及跟進。計劃將於下周日(31日)截止申請，政府呼籲有意參與的總承建商盡快申請，以便安排檢測。

有關計劃安排檢測服務機構到訪公私營工地，為工地人員提供自願性的病毒檢測服務。發展局局長黃偉綸、建造業議會主席陳家駒及香港建造商會會長陳修杰等，今(28日)到啟德沐元街工地，了解該計劃為工友檢測情況，並視察工地防疫措施。

黃偉綸認為，實施計劃能考慮工地的實際運作需要，發現初步確診的工友時，總承建商能迅速安排工地消毒及跟進工作，有助遏止疫情爆發。陳家駒則表示，議會和商會透過計劃安排檢測，可省卻自行領取及交還樣本的時間及資源，便利工友接受檢測。陳修杰指出，除此計劃外，商會亦組織巡查小組，檢視不同工地的防疫措施，例如出入口管理、通風設備和休息室的安排等。

除此計劃外，政府同時透過社區檢測中心，為註冊建造業工友提供一次免費自願檢測服務至下周日(31日)，有意參與的工友可透過「社區檢測中心預約系統」預約檢測服務。