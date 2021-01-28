港台《頭條新聞》節目侮辱警員 　通訊局確認44宗投訴成立

屢次違反廣播機構節目守則的香港電台再惹投訴。通訊事務管理局今日(28日)表示，香港電台去年2月28日、3月13日及4月10日播放的3集《頭條新聞》電視節目涉污衊和侮辱警務人員，引起不滿，通訊局接獲44宗投訴，本月審議後認為投訴成立。港台另一去年3月13日播出的一集節目，沒有提供讓事件方適當回應的機會，投訴亦成立。通訊局向港台發出強烈勸喻，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

通訊局表示，共接獲44宗關於該3集《頭條新聞》的投訴，如去年2月28日、3月13日及4月10日播出的節目分別有34宗、6宗、及4宗投訴。內容主要認為該3集中的「驚方訊息」/「驚訊」的環節污衊警務人員、錯誤引述一名警務人員的發言並扭曲其意思、表達死亡個案的手法誤導觀眾、及美化犯罪活動等。

通訊局經詳細審視後，認為該3集的上述環節開始時，主持人均以警務人員裝扮、並以廢物膠袋裹着頸項和雙手，主持人開場時從大型垃圾桶冒出，該環節完結時又返回大型垃圾桶。一般觀眾能明顯察覺這是惡意的描繪，暗示警務人員均被視為廢物，遭人厭惡唾棄。因此局方有足夠理據認為，該3集中類似的描繪亦具有污衊或侮辱警務人員作為一個社會羣體的效果，違反了《電視節目守則》第3章第2(b)段的規定。

而在3月13日的同一環節節目中，播放了一名警務人員在一個區議會會議發言的片段，並在畫面加上含意負面的相關標題，令人覺得該警員說謊和製造假新聞，導致他聲譽受損。然而，該集中並沒有包含該警務人員的回應。因此，局方有合理理由認為該集違反了《電視節目守則》第9章第15及第17(c)段的規定。