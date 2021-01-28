網售保健茶含禁藥可致高血壓等副作用　49歲男子被捕

一款名為「合坡加利保健茶」的產品，被驗出含有受管制的西藥成分「地塞米松」及「吡羅昔康」，服用後或出現高血壓、高血糖、腸胃不適、腸胃疾病等副作用。衞生署與警方昨晚(27日)採取聯合行動，一名49歲男子因涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品，被警方拘捕。署方呼籲市民切勿購買及立即停用。

衞生署早前根據情報，透過一互聯網網站購得有關產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該產品樣本含有未標示的第1部毒藥。署方正繼續調查，市民可於辦公時間內將有關產品交予灣仔胡忠大廈衞生署藥物辦公室銷毀。

「地塞米松」是用於治療炎症的類固醇藥物，其副作用包括有滿月臉、高血壓、高血糖、肌肉萎縮、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等；至於「吡羅昔康」屬非類固醇消炎藥，用於緩解肌肉骨骼疼痛，其副作用包括腸胃不適、腸胃疾病、惡心和皮膚反應等。含有「地塞米松」及「吡羅昔康」的產品均屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。

根據《藥劑業及毒藥條例》，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。