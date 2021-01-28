城大畢業生研發輪椅機械人　助輪椅人士上落

為幫助輪椅人士過床及移動，有城市大學工學院畢業生研發一款可連結雲端系統的輪椅機械人，當長者或病患者坐或躺在機械人上，可手動或採用系統控制機械人移動，透過齒輪及運輸帶將使用者運到床上，望可節省護老院或醫護人手，更方便輪椅人士活動。

研發有關機械人的城大工學院生物醫學工程學系博士生林華盛表示，曾在街上見到有輪椅人士欲乘搭的士，但的士司機未有落車協助，最終無法上車。林因此與2名同學構思出輪椅機械人，望可幫助輪椅人士上車、坐梳化或上床休息，更獲得2個分別來自城大及科技園共30萬元的資助，同時成立了公司。

他們收集服務輪椅使用者及護老院的意見，了解使用者及照顧者的需要，在去年生產出輪椅機械人的模型。當使用者想從輪椅移動到床上，輪椅會配合令使用者變成躺臥的姿態，而躺臥的平台亦會調整角度，與床成水平，之後再用齒輪及運輸帶將使用者運到床上。

另外，城大工學院材料及工程學系教授胡志文領導的團隊，曾研究出以光學檢測器，測試食水中的鉛離子。胡指導的博士生邱港宇，構思以相似的原理，研發新冠肺炎病毒檢測器。檢測器的感應器表面有納米金顆粒，當水樣本引入檢測器時，病毒便會與附在納米金上，再以特定波長的光照射感應器，就可驗出水中是否含有病毒。