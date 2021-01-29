東發大廈近3成單位無人應門　區議員質疑圍封成效

新冠肺炎疫情未止，政府昨晚(28日)突擊圍封北角東發大廈A至D座進行強制檢測，行動至今早(29日)約7時完成。呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目表示，東發大廈封區強檢未有發現確診個案，並指出660戶家訪有190戶無人應門，認為比率偏高，顯示有明顯事先搬走的情況，可能主要是風險較高人群。另有當區區議員估計，相關大廈有過千居民居住，但是次行動卻僅有475人檢測，甚至未有發現確診個案，質疑行動成效，批評是勞民傷財。

梁子超認為政府日後封區檢測，應該更早採取行動，以免住戶離開，或錯過病毒最高傳染力的時間令疫情在大廈擴散。他又指香港不少地方存在劏房或三無大廈，政府若發現有風險因素已可採取行動，不一定需要等到有個案出現。

當區區議員李予信表示，大廈內有多個劏房，推算受檢居民不足大廈人口一半，質疑行動的意義何在，加上有居民早前已經進行強制檢測，現正等待結果，今次圍封令部分人對是否要再參與檢測感到混亂。

對於有190戶無人應門，李稱早前見到有居民攜同行李離開，難以估計離開人數，亦有餐廳職員於受限區域被圍封時不獲准離開，他們並非住在該區，部分餐廳職員早前更已進行過強檢，昨晚的封區令他們無所適從，餐廳今日未必能夠如常營業，相信會帶來損失。