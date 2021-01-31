發債應付經常性支出　陳茂波：或有負面影響不宜輕率

坊間有意見指政府應發債集資，以應付經常性支出，財政司長陳茂波今日(31日)發表網誌回應指，有關做法很可能會帶來較大的負面影響，不能輕率，一旦投資市場認為港府有意透過發債來填補財政赤字，放棄應有的財政紀律，恐怕會動搖外界對香港中長期財政狀況，以至港元及聯繫匯率信心，影響本港金融穩定及安全。

陳表示，聯繫匯率成功維持本港匯率穩定，提供有利的營商及社會環境，亦令本港不能主動透過調整匯率或利率，應對經濟周期的起落。他指，外匯儲備及港府的財政實力，成為港元穩定基礎，若香港以高額發債來填補政府開支，或令市場擔心政府日後要將債務貨幣化，港元匯率因此遭受較大壓力，甚至有被投機沽空風險，故政府須維持具透明度及令公眾信服的財政紀律。

另外，政府上周二(26日)完成第2批綠色債券發行，陳茂波指該批債券規模達到25億美元，當中30年期的綠色債券，是港府迄今發行的債券中年期最長，也是亞洲最長年期的政府類別美元計價債券。他指市場反應熱烈，債券超額認購7倍，高於5年及10年期各5倍超額認購，且半數由歐美投資機構承接，反映環球機構投資者對本港長遠信貸狀況及經濟基調充滿信心，並對香港長遠前景樂觀。

陳茂波指，政府發行綠色債券募集得的資金，將撥入基本工程儲備基金，支持具經濟效益的指定工務工程項目，亦可避免政府在個別年度，因現金流限制而阻礙項目推展的速度，令項目能早日完成讓市民受惠，以及有助繼續工務工程開支穩定，有利相關行業的就業。