調查指近30%受訪青年有意移民　43.6%人對香港未來不抱希望

香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」一項調查顯示，近30%受訪青年有意移民，當中逾半與《港區國安法》有關，43.6%受訪青年對香港未來不抱希望。有意移民的青年中，近半數表示對政府管治失望。

「青年創研庫」今日（31日）公布「青年去留看特區管治」研究結果，該項調查於去年12月8日至13日進行，訪問了525名18至34歲青年。調查指，在打算移民的受訪者中，原因首3項分別為《港區國安法》施行（50.7%）、政府管治令人失望（49.3%），以及社會撕裂嚴重（31.3%）。調查又指，43.6%受訪青年對香港未來不抱希望，有打算移民者抱此想法尤甚（86.6%）。

調查又指，受訪者認為本港最重要的核心價值首3項分別是「自由」（73.5%）、「民主」（53.1%）和「法治」（47.6%）。惟他們對香港能保持各項重要核心價值的信心，平均只有4.07分（10分為滿分）。不過，有高達91.8%受訪者表示對香港有歸屬感；惟在71.4%受訪青年感覺港府不重視本地青年留港發展。

研究於去年10月30日至12月26日深入訪問17名青年，當中8人稱有意移民。有打算移民的受訪者指，《國安法》施行令他憂慮不覺意下觸犯有關法例及被人舉報，社會瀰漫不信任氛圍，產生白色恐怖情況，加速他決定選擇離開。亦有受訪者批評政府常以「罐頭式」回應市民訴求，缺乏真誠，令人失望。

青年創研庫「管治」組別成員梁穎雯指，新一輪移民迹象浮現，背後反映市民對前景缺乏信心和有憂慮，當中涉及到政府的管治表現，值得政府正視。她建議開展香港願景建立行動，收集青年對未來10年香港發展的關注和目標，讓施政者及各界能夠掌握和吸納青年對香港的期許，凝聚動力，讓青年共同創建他們的未來。