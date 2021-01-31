政Whats噏：助養兒童照片重複疑欺騙　宣明會為造成混淆致歉

唔少貧窮地區嘅兒童得唔到溫飽，亦缺乏返學學習嘅機會，有熱心市民會透過機構助養兒童，希望幫佢哋改善生活，而助養機構都會定期寄兒童嘅相片畀助養者，匯報兒童嘅情況。不過日前就有捐助非洲埃塞俄比亞兒童嘅助養人發現，香港宣明會每年寄出嘅助養兒童照片多次重複，甚至出現「逆生長」情況，助養兒童由前一年嘅青少年變成小朋友，事主質疑被騙，而香港世界宣明會就表示，已經向埃塞俄比亞辦事處跟進助養兒童嘅近照同情況。

網民劉小姐尋日（30日）喺社交平台貼文，稱每年都會睇一次助養兒童嘅相，但望一眼就唔會拎返出嚟睇。點知日前佢一拎出嚟睇嘅時候，竟然發現助養兒童16同17歲嘅照片係一樣嘅，去到2018年該名兒童望落去好似大個咗好多，但到2019年又突然由一個青少年變返做一個小朋友，完全唔係同一個人嚟。最誇張嘅係，該兒童2021年同2018年嘅照片係一樣，連兒童着緊嘅衫、背景嘅樹木，以及連睇緊嘅書都係同一頁，反問「本書睇咗3年都未睇完？」劉小姐形容宣明會係本世紀最大詐騙集團，又質疑「我係咪比人呃咗好耐？」

貼文隨即引起網民熱議，唔少助養人留言話即刻翻查過往幾年嘅助養兒童照片，果然發現之前有兩年都係用同一張相，有網民笑指「其實你真正助養緊嘅係NGO員工嘅仔女」、「一直助養緊CEO」。有人甚至爆料指，「小朋友用鉛筆寫佢全家咁多年完全無受惠過再擦咗佢寫返聖誕快樂，見到啲鉛筆㾗，真係好心酸」。

香港世界宣明會回應傳媒，話已經知悉助養者嘅投訴，捐助服務部現正聯絡助養者跟進。香港辦事處於2018及2019年發出嘅電郵，邀請助養者填寫生日祝福畀助養兒童，當時未有附上助養兒童嘅最新照片，可能令助養者疑惑。至於2019年嘅兒童進度報告，就係由宣明會埃塞俄比亞辦事處直接寄出嘅。香港辦事處已就以上兩點，向埃塞俄比亞辦事處跟進助養兒童嘅近照同情況，有消息嘅話會盡快通知助養者。宣明會對今次有關助養兒童嘅相片處理，對助養者造成混淆，衷心向助養者致歉，稱會作出檢討。