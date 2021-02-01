東鐵線新信號系統周六啟用　委員會指入錯線意外涉判斷失誤

港鐵沙中線工程千瘡百孔，去年9月港鐵突然煞停東鐵線新9卡列車投入服務安排。港鐵獨立調查委員會發現，港鐵早於去年5月便發現新東鐵線新信號系統會令列車入錯行車線，但仍將事故視為可於9卡列車投入服務後才解決的「非首要事項」，更兩度向政府匯報新信號系統「安全及良好」，明顯判斷失誤。惟委員會認為事故不影響列車行車安全，但會影響服務可靠性，現時已經解決問題。

港鐵公司行政總裁金澤培今(1日)宣布，上述東鐵線新信號系統將於本周六(6日)投入服務。他表示將加強檢查沙中線餘下工作，成立沙中線項目保證監督組，直接向他匯報。他亦會整理公司架構，包括重組工程處及技術工程處等。

沙中線項目下，東鐵線將更換新信號系統並伸延過海。港鐵原定去年中安排9卡列車於東鐵線投入服務。但東網揭發去年5月港鐵測試為東鐵線9卡車試車時，發生列車在車務控制中心顯示屏上消失事故。及後港鐵再被揭發新系統令列車入錯線事故，最終令東鐵線9卡車投入服務計劃被煞停。

港鐵事後成立獨立調查委員會徹查事件，發現事故成因是基於新系統內的「自動行車路線設定系統」在列車繁忙時會重複設定行車路線，令列車入錯線。委員會又指，港鐵早於去年5月便發現事件，但將事件視為可以稍後才解決。承建商西門子雖然多次建議提升軟件設定，企圖解決問題、但事後證實沒有效果，而期間港鐵多次沒有把握機會向政府匯報事件。