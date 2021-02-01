沙中線顧問團最終報告　轟紅磡站濫用鋼筋推高造價

港鐵沙中線紅磡站擴建月台工程屢爆醜聞，有人剪短鋼筋、擅改施工圖則及遺失監工紀錄。政府專家顧問團就事件撰寫的最終報告今日(1日)公布，指紅磡站擴建月台使用的鋼筋遠超實際需要，令相關結構的強度比設計多出40%至467%，影響工程成本和難度。報告又指，紅磡站擴建月台有多處滲水、鋼筋生銹，但港鐵仍未就相關問題制定詳細改善建議。

報告指，因應紅磡站東西走廊月台層板的結構強度超出設計的40%，顧問團在抽查了層板部分關鍵位置，其中層板B區和C區與連續牆連接的底層，強度超出設置225%和467%。顧問團認為強度大幅超出設計要求並不常見，並曾詢問過港鐵為何出現該情況卻得不到答案，但顧問團認為非設計原意。由於強度大幅超出實際需要，會令到需要用的鋼筋增加，顧問團認為會影響工程成本和施工難度。

報告又指，紅磡站東西走廊月台層板和南北走廊月台層板，分別有36.6%和33.2%鋼筋和螺絲帽接駁欠妥當，而該站平均有3.3%鋼筋被剪短，相當於700條鋼筋有問題，另有平均8.9%鋼筋沒有接駁至螺絲帽，相當於1,900個螺絲帽沒有被接駁，認為情況並不尋常。

顧問團又指，紅磡站的兩層月台層板至少有25處地方有海水滲入，亦有鋼筋出現銹迹，雖然港鐵已進行灌漿補救，但顧問團關注滲水情況是否超出設計容許上限，以及會否影響結構耐用程度。但顧問團批評港鐵在其撰寫此報告時，仍未就解決滲水、鋼筋生銹、結構長期監測和採取額外保證工作敲定詳細建議，認為港鐵及路政署必須加快跟進。

另外，報告指土瓜灣站、會展站和海軍商場的17個監測點，曾有17次錄得沉降超標但不根據規定而停工。顧問團又指，其他車站亦有類似紅磡站遺失工程紀錄的情況，認為港鐵不應將改用數碼系統儲存工程紀錄視為解決問題的靈丹妙藥，應找出問題成因。不過，顧問團相信紅磡站加固後仍屬安全，至於港鐵的工作是否符合合約要求，則需政府與港鐵跟進。