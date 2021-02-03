三無大廈衞生惡劣易播疫　團體盼3個月內為千幢樓清毒

有團體發起抗疫行動，為九龍區的三無及舊式大廈進行消毒。(葉家亨攝)

新冠肺炎疫情持續，衞生情況惡劣的「三無大廈」和舊式大廈亦出現確診個案。有組織就此推出「舊樓消毒齊抗疫」行動，安排專業服務公司為三無大廈和舊式大廈，在公眾地方進行一次性消毒，以減低出現交叉感染的可能。

九龍社團聯會理事長王惠貞今午(3日)表示，是次行動希望在3個月內，為九龍區1000幢三無大廈及舊式大廈的公眾地方進行消毒工作，聯會兩星期已開始在九龍城、油尖旺及深水埗3區，為接近100幢樓宇完成噴灑消毒塗層工作，由於服務受居民歡迎，不斷有居民要求提供服務，因此聯會決定將服務擴展到觀塘和黃大仙區，盼支援更多有需要的大廈和居民。

她呼籲有需要的居民可主動聯繫聯會各個地區委員會職員，他們接獲查詢後會立即跟進和評估，安排服務公司為合資格的大廈的公眾地方進行一次性噴灑消毒塗層，她期望有更多社團參與同類型活動，向「清零」的目標進發。

王惠貞認為政府近期封區和要求區內居民強制檢測的措施很有成效，很多細節也考慮得很周詳，同時能找出隱性帶菌者，令市民感到安心。

聯會常務理事兼深水埗區議員劉佩玉稱，深水埗區很多確診大廈，環境衞生較差，特別是三無大廈，她留意到疫情期間，大廈沒有垃圾箱收集垃圾，更有人將用過的口罩隨處丟棄。雖然過去曾邀請公司為區內的三無大廈進行一次性消毒工作，但仍希望透過聯會再安排公司為三無大廈消毒。