你要知：傷髮只因技術差　學識一招自行染髮冇有怕

新年不少人都想染個新髮色，換個新形象，但疫情嚴重下不想去髮廊，在家染髮就是個好選擇。惟自行染髮都隨時會「出事」，使染色不平均及髮質受損。到底到髮廊染髮與自己染髮有何分別？自行染髮又有甚麼風險？就由皮膚科專科醫生鍾振堅拆解箇中原因！

鍾笑言，「想染髮其實不需太擔心，除非本身對某種物質會過敏，否則一般都很安全。」鍾解釋，染髮後最常出現的是敏感或刺激反應，兩者均有機會導致頭皮發炎。輕微可能會感到痕癢、紅腫、甩皮；嚴重則會潰瘍、流血、出膿等。「不過嚴重到流血生水泡，係比較少見」鍾提醒，若出現過敏反應，應及早就醫，並按照醫生指示用藥，僅需數天就能痊愈。

若擔心自己對染髮劑過敏，其實可先進行簡單的敏感測試。鍾指可將染料塗抹在手腕內側或頸部，待20至30分鐘後沖洗乾淨，等待十分鐘至半日時間，觀察患處有沒有出現灼熱感、紅腫甚至出水泡。若出現以上的過敏反應，就應避免使用該產品。

其次鍾建議不要經常轉換不同牌子的染髮劑，「如果使用過某些品牌後沒有敏感，日後對此過敏機會亦較低」。另外染髮時亦切忌太「重手」，「很多人以為染髮劑量多就能染得好，其實我們染髮只需染到頭髮位置，不是染頭皮，劑量多反而使染劑接觸頭皮機會增加。」鍾解釋，如果染劑塗抹到頭皮，有機會影響頭皮及毛囊健康。

覺得在髮廊染髮後髮質變好，與自己染有天壤之別？鍾笑指，除了是染劑成分及挑選顏色的分別，最重要是技術，「髮型師可幫你挑起頭髮，將其一束束塗抹染劑染色，此舉可令染劑平均分布在髮絲上，看上去較美觀，更可避免染劑塗在頭皮上。」