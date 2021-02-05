推動社會關懷　楊政龍率義工為基層家庭噴灑防菌塗層

楊政龍(上左三)與陳百里(上左二)以及活動參與者為基層家庭送上新春福袋。

英皇集團執行董事兼百川匯慈善基金主席楊政龍，向來都積極推動社會關懷，繼舊年同新家園協會合作推出「共•融舍」房屋共享計劃，為有迫切住屋需要或正輪候公屋三年以上嘅基層人士，提供「共生、共融」嘅過渡性居所後，近日又鑑於疫情反覆，於是佢率領一班百川匯嘅青年義工，連同香港菁英會及新家園協會等團體，為「共 • 融舍」入住基層家庭噴灑防菌塗層，並送上新春福袋，發放社區正能量。

楊政龍認為關懷社區，係需要持續嘅力量，而今次活動係秉承舊年「共•融舍」精神，為基層家庭改善居住環境及生活質素之餘，亦希望通過共享、互助嘅生活實踐，持續關注佢哋嘅需要，協助佢哋加快融入社區。

為體現共融、互助嘅精神，商務及經濟發展局副局長陳百里、香港菁英會主席曾鳳珠、新家園協會總幹事梁秉堅及學界菁英主席謝偉浩亦有響應活動。當日一眾義工逐一探訪每戶基層家庭，了解其生活需要，並送上防疫用品及生活必需品嘅新春福袋，傳遞友善社區嘅概念。最後由眾人合力噴灑 GERMAGIC THYME 百里香抗病毒塗層，進行全面消毒工作，為基層家庭改善家居抗菌抗疫環境。