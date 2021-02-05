外國抵港本地機組人員不獲免檢　本月20日起須進行「14+7」隔離

全球新冠肺炎疫情日益嚴峻，港府今（5日）宣布本月20日起，進一步收緊獲豁免到港檢疫人士，包括機組人員、來港進行貨物裝卸的貨船換班船員的檢測及隔離安排。當局指，未曾逗留極高風險A組指明地區（即巴西、愛爾蘭、南非及英國）的機組人員，均須接受「檢測待行」，在機場接受檢測後，並於指定地點等候結果，才可到航空公司所安排的機場酒店進行自我隔離直至下一航班，如欲離開機場範圍，則必須進行「14+7」隔離，方可進入社區，期間抵港第12天，第15天及第19或20天進行檢測，證無染疫後才可再次執勤。

至於來港進行貨物裝卸的貨船的換班船員，所有在過去21天曾逗留中國以外，但未曾逗留A組指明地區的船員，須在抵港前72小時內，持有ISO15189認證或獲當地政府認可的無染疫證明，方可離船，如為本地居民並會在換班後逗留在香港，除要符合上述條件外，亦須乘搭點對點的交通，前往指定檢疫酒店進行21天強制檢疫。

而過去21天曾逗留於A組指明地區的豁免人士，必須在到港後於指定檢疫酒店進行21天自我隔離，亦須於抵港後接受「檢測待行」及於抵港第12天及第19或20天再次進行檢測。