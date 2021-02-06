Dr.東：女性更年期易水腫　中醫師提醒忌亂浸腳

一早起床發現體重增加，臉部及四肢浮腫，實在令人困擾。有中醫師指女性常見經前水腫及更年期水腫，後者亦分為脾腎陽虛及氣滯血瘀兩種證型，兩者病徵不同，治療上亦有不同做法。當中脾腎陽虛人士應以溫腎化氣及健脾利水為主；而氣滯血瘀人士應以疏肝解鬱及活血消腫為主，呼籲女士不應胡亂自行尋求坊間浸腳去腫等療法，如用藥不當會適得其反，又提醒患者要盡早求醫，否則會令血壓減慢，容易情緒波動。

基督教聯合那打素中醫專科中心註冊中醫師屈珮珠表示，中醫認為水腫是因肺脾腎三臟功能失調，水不化氣，致濕聚而出現水腫，在臨床上較多見脾腎陽虛及氣滯血瘀的人士容易出現水腫。她解釋，疫情加禁聚令影響，人們運動次數大減，且經濟環境差及工作壓力大，難免心情鬱悶不舒，肝鬱氣滯影響脾運化水濕的功能，易誘發水腫，症狀持續則導致氣滯血瘀。

女士方面，則以經前水腫及更年期水腫較多。屈指，經前水腫常見氣促、腳腫等病徵，而更年期水腫則有反覆水腫（即眼重、臉重、腰背重等）、體重遞增、月經失調（量少、色暗、易煩躁）等情況。不過，若早上起床發現自己有水腫，可以喝水醒肝，或進行伸展運動改善情況。

更年期水腫多數因脾腎陽虛或氣滯血瘀所致。她指脾腎陽虛的人會面浮肢腫，當中下肢較明顯，按壓皮膚時位置會有明顯凹陷，皮膚回彈速度慢，月經量多色淡，主要特徵為腹脹、疲倦乏力、腰膝酸軟、舌淡、苔白膩等。氣滯血瘀則以肢體浮腫為主，按壓皮膚後皮膚回彈速度快，月經量少色暗，會有煩躁易怒、胸悶不舒、舌暗、苔薄白等病徵。

屈憶述，曾有一名年過40歲的女士，水腫困擾多月，時好時壞，時有頭臉腫脹，頸肩背部經常繃緊，時而下肢水腫，腰酸膝關節酸痛，並有煩躁、腹脹、失眠、頭痛等症狀。該名女士月經量少、色暗，且體重增加，曾嘗試自行節食減肥，惟更加疲勞，水腫症狀加重，非常困擾。該名女士求診中醫，屈經辨證論治後，決定先以溫腎健脾，後以疏肝理氣，活血去瘀消腫方式調治；中藥內服為主，配合針灸，其不適症狀終獲改善。

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