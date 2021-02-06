東鐵9卡列車兼新信號系統今運行　市民憂車廂擠迫易播毒

港鐵東鐵線的新信號系統今日(6日)啟用，將會加入9卡車和12卡車混合提供服務。東網記者早上到九龍塘站巡視，惟列車三度因信號問題延誤，每次約3至5分鐘，有市民認為當局應測試好信號才推出，以免造成不便，亦有市民憂慮車卡更少，車廂會更加擠迫，尤其疫情期間更危險。

現場所見，東鐵線的顯示屏會列明下班列車是9卡車，抑或是12卡車。月台亦會貼上相關標誌，標示兩款車不同的車門位置。如是9卡車，乘客可到藍色標示的地方候車，如是12卡車，則到綠色標示的地方候車，港鐵增派職員協助乘客。而新列車車身以灰色為主，載客量比12卡車少20%，但車廂相對較闊。

不過，記者在場一小時，列車已三度因等待信號出現延誤，每次約3至5分鐘。市民魏先生熱愛火車，特地來拍照記錄新列車。他對港鐵逐漸淘汰12卡列車感到惋惜，「因為有情意結，九鐵年代已經是這款車，換車彷彿是一個時代的終結」，他認為新設計外觀不錯，但今早列車多次因信號問題延誤，他表示了解，「因為正在測試階段，但港鐵應該測試好才推出。」

市民陳先生認為，新列車只有9卡，相信車廂將會更加擠迫，不解港鐵為何在疫情期間，還要是繁忙時段推出9卡列車，得知日後將全面換作9卡，他感到詫異。陳先生認為，港鐵應測試好信號，並待疫情緩和，才推出9卡列車。由於下一班12卡列車只是3分鐘後，所以他寧願等下一班車。而且，乘客要遷就車門位置，向前走一段路，認為頗為不便。

港鐵昨日表示，在過去一段時間，進行了全面測試及演練，亦準備了一系列應變方案。如遇到不暢順情況，會盡快通知乘客，並按需要安排免費接駁巴士，又指會繼續留意乘客量變化，調整列車服務，確保東鐵線有足夠承載力。港鐵初期只派6架9卡車運行，在早上繁忙時間由上水往紅磡的列車會沿用12卡車為主。