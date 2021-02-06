反修例被捕青年僅19人警司警誡　鄧炳強：很少人承認罪行

本港去年總體罪案為63,232宗，較2019年上升6.8%。警務處處長鄧炳強今早(6日)在電台節目表示，去年頭9個月有1852名因干犯刑事罪行被捕的18歲以下人士，其中約8%、即150人接受警司警誡，主要涉及盜竊及打架的案件，但與反修例相關的被捕人中只有19人接受了警司警誡。

鄧炳強解釋，要接受警司警誡，首先要承認事實及有悔意，但在反修例事件被捕的青少年中，很少人會說話或承認事實，可能與網上一些說法有關，教他們被捕後不要說話，只要大聲說出自己名字就會有律師前來協助。

他又提到，去年整體罪案上升主因是網上購物騙案大增，單是有關口罩的騙案已有2000多宗，相信是受疫情影響，很多市民在網上社交平台購物，令騙徒有機可乘，但若撇除詐騙案，整體數字屬下跌。

鄧又贊成政府檢討電話「太空卡」的使用，認為是滅罪的重要一步，減少有人利用法律漏洞犯案。他指現時「太空卡」是頗嚴重的缺口，令歹徒更容易犯案，去年約8000宗詐騙案，有超過8成案件的騙徒都是使用「太空卡」。

他提醒，騙徒手法不外乎是要求受害人先付款，之後逃去無蹤，又指近日亦較多網上情緣騙案，騙徒會在結識受害人初期誘騙他們投資，只要市民退後一步看整件事，就知道事件未必合理，不會墮入投資陷阱。