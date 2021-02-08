9人涉黃大仙非法集結　僅一人表證成立

前年10月1日黃大仙的示威活動很快演變成衝突，警方事後控告9名男女參與非法集結罪。他們否認控罪，西九龍法院裁判官黃士翔在聽取控方舉證後，今（8日)裁定其中8人的控罪表面證供不成立，將他們當庭釋放。餘下一被告選擇不作供，也不傳召證人。法庭押後至明天辯方進行結案陳詞，並排期在2月19日裁決，有關訟費的申請會在裁決後處理。

7男2女的被告，依次為高子晉、甄健輝、許忻陽、李咏梅、羅妙霏、林坤煒、鍾孝庭及兩名只有15及14歳的少年，他們同被控於2019年10月1日，在黃大仙鳳德道及盈鳳里，與其他不知名人士參與非法集結。唯一被裁定表證成立的是30歲任職私家護士的女被告李咏梅。

警員早前作供指，當日下午約2時，警員到鑽石山地鐵站對開，看見近200名示威者聚集，他們用磚頭、鐵欄等雜物堵路，又撒到滿地溪錢。警方向他們警告無效後，兵分兩路沿鳳德道往西及盈鳳里進行驅散。惟過程中示威者不斷向警方叫囂指罵，以及投擲磚頭和雞蛋，致警方發射催淚彈還擊。女被告李咏梅就被指袋中裝有溪錢。惟辯方就指，沒有證據顯示沙田㘭道的聚集人士與鳳德道的堵路事件有關。