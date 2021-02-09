黎智英保釋上訴案今宣判　若續還押須監倉洗邋遢

官司纏身的壹傳媒黎智英，被控欺詐及違反《港區國安法》，他原本被裁判法院拒絕保釋，要還押候訊，但高院法官李運騰去年12月23日批准黎以現金1,000萬港元及多項保釋條件外出，律政司隨即向終審法院提出上訴。終院去年除夕批出上訴許可給律政司，並即時撤消黎的保釋，黎要還押監房等候終院的判決。終院今早（9日）上午10時會開庭宣判，如果律政司上訴得直，黎將要繼續還押及重新申請保釋。今天是農曆年廿八，傳統習俗是過年前洗邋遢的大掃除日子，若黎繼續還押，他便要在監倉洗邋遢兼踎監過農曆年。

根據司法機構的文件顯示，終院開庭處理律政司的上訴，只是處理法律的爭議，以釐清《港區國安法》第42（2）條的意思，及決定法官李運騰的判決有否出錯。如果律政司上訴得直，終院會撤銷李運騰准許黎保釋的命令，而黎的保釋問題將會交由裁判官、區院法院或高院原訟庭法官再處理。換言之，黎如果想保釋，便要重新提出申請，法庭屆時要按終院的判決處理。不過，如果律政司的上訴被駁回，代表終院認為李運騰沒有犯錯，黎可獲准保釋。

《港區國安法》第42（2）條規定：「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。」律政司指，從第42（2）條的句子結構可見，「不會繼續危害國家安全」是先決條件，要過了此門檻，法庭才可開始考慮是否批准保釋，包括考慮合適的保釋條件，而且黎早前提出的保釋條件，都只是針對預防黎潛逃，並無助阻止黎繼續危害國家安全。