慈山寺栽植500株桃花為港人祈福　本月18日重開供公眾入場

本港即將踏入牛年，位於大埔洞梓的慈山寺半年前起在寺內栽植逾500株桃花，由正念之路延伸至觀音聖像背後的後山區，借供花為港人祈福。該寺將於農曆初七、即本月18日重開，屆時將首次開放正念之路及後山區供公眾入場，市民須提早至少一日於網上預約入場時間，預料全日合共接待約500人，期間亦會取消敲經及跪拜等活動，以減少播疫風險。

慈山寺秘書長倪偲瀚指出，該寺的功德主、長和系資深顧問李嘉誠，得悉香港人在疫情期間「想花」，並於半年前展開栽植桃花計劃，借供花為港人祈福，寄望新一年港人福慧同修。他續指，寺內栽有逾500株桃花，當中約200株是寺內培植的樹苗，其餘則是從他處移植過來。

他指，為減低疫情傳播風險，寺內原可容納約2,600人，預計重開後每日僅接待約500人，亦會要求入場人士預約時登記個人資料，一旦有人染疫亦可追蹤緊密接觸者。該寺擬於今年第二季推出「山林療愈」活動，助參加者於大自然間修學，實際推出時間則視乎疫情發展而定。

另外，慈山寺會於農曆初五，即本月16日進行「祈福禮供三寶諸天」法會，並於網上同步直播。而公眾亦可由年三十至初四、即明日(11日)至本月15日，於慈山寺網站進行線上祈願，寺方會於初五的法會上，把其福願禮供觀音聖像。