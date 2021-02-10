本地研發NASK口罩現品質問題　醫管局停用交供應商檢驗

醫管局已即時停用有關NASK納米纖維智能殺菌口罩。

醫院管理局去年引入本地研發的「NASK納米纖維智能殺菌口罩」，替代原先使用的N95口罩，惟有醫護人員擔心NASK的質素參次，功效不如N95，並出現多項問題，如移位、膠帶扣鬆脫等。醫管局回應指，發現納米纖維呼吸器出現品質問題，已即時停用有關批次，並交回供應商作詳細檢驗。

早前有醫護人員反映指NASK口罩常有移位及膠帶扣不穩的問題，甚至出現佩戴後不適的情況。醫管局回應指，近日發現納米纖維呼吸器出現品質問題，包括掛耳繩斷裂或覆蓋下頷位置破損的情況，並已即時停用有關批次，交回供應商作詳細檢驗。

根據供應商提供資料，初步認為事件與品質監控程序不足有關，醫管局指，已要求供應商即時加強抽檢有關呼吸器，除加強生產線的恒常品質檢查外，亦要求供應商在日後生產的每個批次呼吸器，均要向醫管局提交樣本作檢查，確保所提供之產品能符合有關品質要求。

另一方面，醫管局亦會提醒員工在佩戴任何型號和尺碼的外科呼吸器時，每次都必須進行「密合檢查」(seal check)，確定呼吸器可緊貼面部才使用。

醫管局指，自疫情爆發以來，外科呼吸器全球供應一直緊張，並正不斷研究其他替代方案，包括引入由本地和海外不同生產商所生產的呼吸器。而醫管局採購外科呼吸器時，主要考慮呼吸器的過濾效率及合成血液穿透阻力能是否符合相關國際標準，以及能否通過面形配合測試(Fit test)。