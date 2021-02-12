你要知：情人節撞赤口　提防犯禁唔怕分手

踏入牛年，大年初三剛好撞正一年一度的情人節，傳統上赤口容易發生口角爭執不宜拜年，但情侶間又會否逃不過「相嗌唔好口」的命運，當日要避免約會？就由玄學家雲文子為大家拆解。

赤口不適宜拜年其實有段故，雲文子指赤口亦稱「赤狗日」，就是農曆正月初三，「傳說赤狗係一個神，好鍾意嘈交，所以赤狗日並唔係一個好吉利的日子。」當日並不宜外出及宴客等，如果外出的話便容易沖犯赤狗。而「赤」字亦含有「面紅耳赤」的意思，即是會容易與人爭執，或是嘈到面紅耳赤，故稱為赤口。

不過情人節也是情侶們每年必然的慶祝活動，雖則赤口不宜拜年，但情侶們約會會否出事？雲文子直言，情人節情人相處歡度有和合之意，能夠作沖喜化解，但亦需提防犯禁，免得慶祝變分手，「當日要留意唔好去北方位，北方為是非位，情侶如果去北面慶祝，易招口舌是非，有衝突、嘈交等。如其中一人屬羊，會更易帶來分手危機。」

赤口當日想化解凶象或是預防危機，雲文子建議大家可穿啡或黃色衣物，「屬土可以化火，火就是赤嘅意思。當日亦可吃開心果或笑口棗，當作好兆頭。」另外東位是桃花位，情侶們可預先將一對鸚鵡公仔擺放在東面，而西南位為喜慶、人緣的位置，擺放灰色心形咕𠱸，便能令情侶間戀愛運提升，甜甜蜜蜜預防凶象。

至於慶祝活動，基於疫情及赤口的關係，雲文子建議當日進行室內活動，避免沖犯赤狗，亦會影響愛情運，「可以晏晝食下嘢，或者睇戲都冇問題，睇戲就更加好，因為唔使講嘢，淨係睇唔使靠把口，自然就唔會沖犯赤狗。」