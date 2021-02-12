牛龍馬羊狗犯太歲　屬羊凶星臨　恐有血光之災

踏入2021辛丑牛年，新年新氣象，12生肖運程各有千秋！今年流年犯太歲的生肖為牛、龍、馬、羊及狗，當中肖羊者「沖太歲」，一組凶星飛臨致意外頻生，諸事不順容易失敗，更會有血光之災；而肖牛者今年犯本命太歲，易有血刃損傷及招惹是非。堪輿學家教路，犯太歲者今年宜腳踏實地。而行運的肖虎者，今年正值太歲相合年，有「太陽」及「天乙貴人」等吉星相助，隨時成為牛年大贏家。

堪輿學家周漢明指肖牛者今年是本命太歲年，易出意外，故今年在做事及人事上切勿強出頭，避免做危險之事。另一堪輿學家李丞責則指肖牛者今年易見損傷及招惹是非，建議與人相處時勿過於強勢及固執，注意休息及病向淺中醫，洗牙、捐血有助化解凶星。

今年運程最差的羊，李丞責指今年吉星不足，只有「地解」一顆吉星，卻有「歲破」、「大耗」等多顆凶星，李稱肖羊者整體流年運程都欠佳，做事易一波三折，失敗機會高，更易破財。周漢明提醒肖羊者今年沖太歲，需倍加小心，或有血光之災，如車禍、跌傷等，或患上突發性疾病，結婚、添丁等喜事有助逢凶化吉。另外，堪輿學家雲文子亦指，肖羊者今年無貴人相助，不宜作重大決定計劃，特別是轉換工作，而桃花指數更屬最弱。

肖龍者今年「破太歲」，雲文子指他們運氣稍遜，好事多磨，事業運亦會裹足不前，加上有「死門」，所以運勢只屬平穩，若能放開心情，不被「死門」牽着走，可望轉危為機。另一堪輿學家則指肖龍者今年會遇破壞力量，愛情及友情亦易遭破損。

肖馬者今年遇「害太歲」，易功虧一簣。李丞責指肖馬者今年有「玉堂」、「月德」及「天廚」三顆吉星，農曆七至九月有貴人相助，或有名譽升遷；但凶星有「死符」及「咸池」等，代表健康及感情易出問題，更會遇見生離死別之事，要盡量避開緋聞及不必要的交際應酬，並多做公益及慈善。

肖狗者今年「刑太歲」，與牛年「朋沖」。周漢明指易有錢財損失，投資方面需保守；且容易惹上官非及是非，故最好閒事莫理，並不要意圖走「法律罅」，如酒後駕駛。雲文子則指，肖狗者桃花運多假桃花，意中人表現飄忽。

至於肖兔者雖未有犯太歲，但流年運程亦欠佳。有堪輿學家指肖兔者今年吉星欠奉，遇「寡宿」及損耗星會易招怨敵小人，「弔客」易有哀傷之事，更易招血光及意外，所以今年要以退為進，減少高危活動，更要小心遇不正桃花。

牛年運程當旺的生肖有虎及猴，當中太歲相合年的虎，今年桃花極旺盛！李丞責指肖虎者今年有利健康、出行、名利及婚姻，更有貴人相助，能逢凶化吉。但受「劫煞」及「孤辰」等凶星影響，易有財物糾紛及呼吸道疾病，更容易感到孤獨不開心。雲文子則指，肖虎者今年可謂得天時地利人和，應乘勢實踐理想作多元化發展，擴闊人際網絡，事業會更上一層樓。感情方面亦正值桃花大旺，很快可發展成同居關係，甚至閃婚！

肖猴者今年有貴人相助。雲文子預測肖猴者運勢非常好，會有女貴人相助，可把握時機在事業上作出大突破，且桃花暢旺，會遇到不同類型異性。另有堪輿學家則指肖猴者今年有「天喜」、「月德」 ，主桃花貴人運，會有添丁、結婚等喜事，更大利異路功名，但要慎防感情騙局及刀險，出門及駕駛亦需小心。