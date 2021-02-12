港府研智能卡實名制　工會調查反應兩極有人憂私隱外洩

港府就電話智能卡實名登記制度開展的公眾諮詢期將於3月20日結束，有團體今日(12日)於旺角設街站，表明反對設實名登記制度，又向市民派發傳單，邀請市民投票表態是否支持有關制度，結果顯示市民反應兩極，有人坦言擔心私隱受損、亦有市民支持。

職工盟於今早約10時半在旺角設置街站並派發傳單，提到電話卡實名制會侵害秘密通訊自由，而秘密通訊自由屬言論自由的一種，市民有權利秘密通訊、保障私隱；而制度下電訊商要保存用戶資訊最少12個月，亦有機會釀成資料盜用或洩露。組織幹事杜振豪指出，電話卡有很多用途，不認同當局「因噎廢食」、以「打擊犯罪」為由推行有關制度。

他續指，電話智能卡實名制會削弱市民秘密通訊的權利，是港府監控市民的其中一步，並稱有關制度如同白色恐怖，市民或因擔心自己的言論「違法」而不敢發表意見。他又指，新制度下執法部門可要求持牌人提供電話智能卡用戶的登記資料的權力過大。

電話智能卡實名制反應兩極，市民李女士在街站投票支持，並謂「做人坦蕩蕩、無所謂」，不擔心有關制度會損害私隱。另一位市民曾先生則指，知道很多地方均設電話卡實名制，認為若然社會公平、公開，實行相關制度無問題，但他不信任港府，故投下反對票。一直使用不記名電話儲值卡的市民葉女士亦表明反對，擔心制度實施後，她的個人資料有機會被公開，深怕「再沒有私隱」。

政府上月底宣布，為減低電訊網絡遭不當使用及濫用的機會，建議電話智能卡的用戶需提供姓名、身份證號碼及副本、出生日期作登記，而執法部門在某些迫切及緊急理由下，可要求持牌人提供電話智能卡用戶的登記資料。當局的公眾諮詢將於3月20日結束。