90後女日披漢服成習慣　「佢唔只係件衫」

一個女子街頭上在逛着，她的衣着雖不算十分顯眼，但細心看卻是與眾不同：立領衫配方領外套，外套上有綁帶，原來都是漢服的元素。她是團體「漢服香港」的創辦人之一思音，思音喜愛漢服的程度已成她生活不可缺少的一部分，「依家可能有八、九成嘅衫同日常裝扮都以漢服為主。」

思音與其他漢服同好創立了「漢服香港」，是希望向大眾宣傳漢服這種傳統服飾，但她的裝扮比其他愛好者低調，更愛以漢服元素混入時裝，而非以全套漢服示人，「因為我唔想人哋覺得我着漢服係為咗拎人目光，我希望佢哋見到我嘅時候會覺得呢件衫好日常」，她認為這樣才是真正將自己的興趣融入生活。

雖然大部分時間低調，但思音也試過受過路人的注目，指曾梳了個比較誇張的髮型，「出街的時候，就畀人好似掃描咁由頭掃落腳」，但思音卻不在意別人的目光，「你要覺得你今日打扮係靚嘅，你自己覺得自己係舒適嘅」，也不認為旁人的目光是存有惡意，「人哋可能只係好奇我嘅打扮，覺得好特別、平時比較少見，未必係帶有惡意，我覺得做人應該要正面啲。」

她指自己初穿漢服時也曾害怕，但不是怕別人的目光，「我怕係人哋嚟問我着咩，但可能答得唔清楚或者答錯。」思音指自己喜愛漢服不只是因為它的美，更覺得漢服是具文化底蘊。她舉例指，很多漢服的正中都有條叫「中縫」的縫線，除了用作正衣冠外，意義是人的脊椎，代表人要中直、正直。她指漢服每一個部位都有很多特別的意思，自己也要慢慢學習內裏的含意，「我要漢服普及，我首先要知自己着緊咩。」

因為喜歡，思音擁有的漢服愈來愈多，她因此自己也開了工作室，「我既然有咁多衫，我想同其他人分享」，之後發覺自己既然有興趣，就將生活重點放多一點在工作室，開始上網看片學如何化妝與打扮，現時工作室除了漢服租借，也包括傳統飾物、髮型的製作及教導。

思音因而找到了成為全職漢服造型師的夢想，她指自己開工作室時沒想過要賺錢，「我單純係因為我鍾意，要用自己嘅能力實現自己嘅興趣同夢想。」她坦言也曾被母親勸說，着她找一份較穩定的工作，但思音卻堅持追夢，「我要趁我後生嗰陣、我無不太多負擔同包袱嘅時候，就要為我嘅夢想、為我自己嘅目標做啲嘢。」

不論是在自己有份成立的團體，或是自己的事業，思音也是在推廣漢服這種文化，她指團體過往在學校宣傳較多，都會在學校的開放日舉辦講座及供師生試穿漢服，惟面對的觀眾不多，近期她就獲商場邀請，在一商場的漢服展覽作服裝指導，她形容這次機會是宣傳漢服多時以來的里程碑，因為是次活動規模較大，面對的人群也比較多，也可令更多人認識漢服及自己的團體。

思音指自己的夢想雖未完全成真，但都距離不遠。她指曾遇過一些較年輕的女孩，因別人的目光而不敢穿上自己喜歡的漢服，思音勉勵她們及其他追夢的人要要趁年輕做自己喜歡的事，「能力範圍內做到嘅要嘗試做，唔好幫自己搵藉口」，相信即使奮鬥的時間很辛苦，但長大後回想過去，那段時間是很充實、很美好。