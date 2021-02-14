大坑書館街12號活化「大坑火龍文化館」　可望今年中秋啟用

獲評為3級歷史建築的銅鑼灣大坑書館街12號，有望在今年中秋節活化為「大坑火龍文化館」！發展局局長黃偉綸今(14日)在網誌表示，該項目的活化工程正進行得如火如荼，爭取在今年中秋節落成啟用，屆時館內將設有展覽廳、以大坑火龍為主題的中西餐館、以及提供教育和體驗工作坊，期望項目可把文化藝術帶進社區，推廣客家傳統習俗，並把歷史建築與非物質文化遺產緊扣起來。

負責參與活化的大坑火龍文化館副主席羅詠詩指出，大坑舞火龍的習俗有逾百年歷史，被列入第3批國家級非物質文化遺產名錄，每年中秋節均吸引不少市民和遊客慕名而來。至於書館街12號，原址是晚清時創立的「孔聖義學」，即為貧窮人士提供免費教育的孔聖學校，因校舍在日佔時期遭嚴重破壞，並在1949年原址重建，其後獲評為3級歷史建築。

羅指，活化工程會保留原有的出入口、奠基石碑、以及原有鐵窗框和窗花等，並在建築物後面的第一巷增設正門出入口及升降機。而升降機的外牆亦將鋪設燈飾，於晚上營造燈光效果，期望可令建築物成為區內新文化地標。她續指，由於書館街12號的面積小，總樓面面積僅約338平方米，會加入擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）等，以展示更豐富的展覽內容，冀未來可透過串連區內其他景點，以增加人流，並提升整個地區的吸引力。