9日內18次誤判列車衝燈　東鐵新信號系統被指安全成疑

東鐵線新信號系統又再「甩轆」！東鐵線新信號系統經多次測試意外及延期逾半年後，終在本月6日啟用。不過，有消息指該系統啟用至今短短9日內，已至少18次誤判有列車衝燈，換言之，即平均每日出現2次事故，安全成疑。有議員批評事件嚴重，亦令外界信心大打折扣，促港鐵公布成因。東網正向港鐵查詢事件。

據了解，東鐵線新信號系統啟用至今，已出現至少18次誤判，部分列車在事發時尚未駛出車廠。消息人士透露，一旦信號系統顯示列車衝燈，車長會煞停列車，控制室亦會叫停列車，並調查車輛有否衝燈及確保道路安全。一般而言，列車之間會預留一定距離，以防出現衝燈事故，相信設計上尚算安全，但數據上仍有不少錯誤，認為港鐵應作跟進並改善。

議員陳恒鑌批評，新信號系統已經過多次測試，但仍接連出現問題，事態嚴重，令外界對其信心大打折扣。他續指，雖然今次誤判未有即時危險，但擔心有關系統出現故障會導致意外，危及大眾安危，認為港鐵應提高透明度，公布有關情況及成因，若無問題亦可令市民安心。

為配合港鐵沙中線下東鐵線延伸過海，港鐵早前更換東鐵線新信號系統，並加入新的南韓製9卡列車與原有12卡列車作「混合跑」。惟該系統多次出事，啟用首日即一度因信號問題而延誤3至5分鐘，更有新列車曾在行駛期間突然停電，港鐵當時稱懷疑列車供電組件出現故障。