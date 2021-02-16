黎智英涉前年8.18非法集結案　今押解出庭　料審10天

前年8‧18反修例「流水式集會」未經批准集結案，現正在赤柱監獄還押的壹傳媒黎智英，與另外8名泛民人士被檢控，案件將於今天（16日）開審，預計審期10天。其中一名被告區諾軒早前表明會認罪，法庭今天會正式聽取他的認罪答辯，而其餘8名被告均已否認控罪。

9名被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀、梁耀忠、何秀蘭及區諾軒，他們被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。律政司的檢控團隊會由資深大律師余若海領軍，而原本代表黎智英的資深大律師余若薇，因曾與確診者接觸，目前仍在隔離，早前改由資深大律師蔡維邦為代表。

法庭文件顯示，控方暫定有7名證人，包括6名警務人員和一名港鐵經理，並會有35段新聞報道和27段案發片段呈堂。辯方將會提出法律爭議，聲稱《公安條例》將組織或參與和平集結定為罪行，並賦權警務處處長反對集結，屬損害公民集會權利。另外，在本案所涉的集結關乎批評警隊，辯方質疑由警務處處長決定是否批准，屬有利益衝突和偏頗之嫌。此外，辯方亦會質疑公眾集會及遊行上訴委員會是否獨立公正。