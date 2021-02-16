北大嶼山醫院香港感染控制中心下周五啟用　專收新冠肺炎病人

位於亞博館旁邊的「北大嶼山醫院香港感染控制中心」將於下周五(26日)啟用，專門接收輕至中度症狀的新冠肺炎患者。該中心採用「智慧醫院」的概念，引入多項電子設備，並擬將病人維生指數及醫療記錄電子化，讓醫生不須進入病房亦可查閱病人情況，雖然中心以組裝合成技術興建，但使用10至20年完全無問題。醫院管理局又指，中心的其他設施將於下月底準備就緒，屆時會視乎疫情決定是否啟用其他設施，未來或會用以接收其他傳染病患者。

北大嶼山醫院香港感染控制中心設有6座病房大樓，涉136個病格，每個病格有6張隔離病床及一個獨立洗手間，共提供816張病床。下周五啟用首階段擬運作48張病床，至下月底其他設備準備就緒，再視乎疫情決定是否需進一步啟用。

九龍西醫院聯網總行政經理曾子充表示，控制中心引入「無紙化」概念，將接收16至65歲的輕至中度病人，他們須每日自助進行身體檢查，檢測體溫、血壓、血含氧量等維生數據，相關數據會上傳至雲端系統，醫生可在每張病床配置的電子床頭顯示板，病格門外的病人資訊電子報告板，或護士站查閱病人數據，以節省時間。醫護亦會以平板電腦進行遙距診症，了解病人病況。

該中心亦採用「建築資料模型」，工作人員欲進行維修時，可使用平板電腦查看維修位置。醫管局高級行政經理翟榮邦指，模型會顯示內部喉管及建築組件，讓維修人員迅速找出需維修的組件，以縮短維修時間，減少對病人的影響。翟又指，中心以組裝合成技術興建，採用的物料包括混凝土及鐵，鐵物料已進行防鏽處理。

被問到本港快將開展疫苗接種計劃，新冠肺炎患者數目會否減少，曾子充解釋，中心未來可用於接收其他傳染病患者，暫無計劃在疫情後拆卸。