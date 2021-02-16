將軍澳跨灣連接路預製雙拱鋼橋今運抵　料明年竣工

將軍澳跨灣連接路其中一節的雙拱鋼橋今日(16日)已運抵本港，並即將進行安裝，當局預期於2022年竣工。運輸及房屋局局長陳帆早前發表網誌表示，此雙拱鋼橋以預製方式建造，經過一年半的生產及裝嵌，為全港最大跨度及最重的預製鋼拱橋，預計上述重達1萬公噸的鋼橋，會於新春假期間運進將軍澳灣，結果鋼橋今日年初五運抵。

將軍澳跨灣連接路是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋。此連接路的中央部分–雙拱鋼橋，長度約200米，即接近3架波音747珍寶客機；重量達1萬公噸，即與50架客機重量相約。工程團隊計劃將海上高架橋連接將軍澳海濱單車徑，從而組成沿海環迴單車徑，日後為單車愛好者提供安全又風景優美的專用通道。

土木工程拓展署於2018年7月着手興建長約1.8公里的將軍澳跨灣連接路，連繫康城站一帶至將軍澳–藍田隧道的將軍澳出入口。日後市民來往康城站一帶及九龍的交通將更為便捷，而新路亦將直通調景嶺和將軍澳市中心，未來可分流環保大道及將軍澳市中心附近道路的車輛。