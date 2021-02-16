男生否認藏錘子易燃液　辯稱背囊是途人塞給他

一名中五男生涉嫌於前年11月，在葵涌警署附近身懷含甲苯液體及錘子等物品，被控2項管有物品意圖摧毀財產罪。他否認控罪，案件今（16日）在西九龍法院開審。裁判官裁定控罪表證成立後，被告選擇自辯。他供稱當日是打算參與示威才到現場，但是他沒有攜帶涉案工具外出，相反是一名陌生男人將裝有工具的背囊強塞給他。法庭把案押後至3月5日在屯門法院裁決，期間被告續准保釋。

辯方律師陳詞時指，去年有警員被指在處理一宗汽油彈案時自編自導嫁禍示威者，涉嫌妨礙司法公正被捕，可見有人在示威現場把物品硬塞給他人並非匪而所思。辯方又指被告只是入世未深，事發時因腦海一空白才會接過背囊。

17歲被告楊甯賀，報稱學生。他被控於2019年11月6日，在葵義路新葵芳花園好爵中心對開，保管一個膠樽，內藏352毫升含有機混合物甲苯的無顏色液體、2個空玻璃樽及一包新毛巾。他另被控於同地管有一個錘子、一包索帶及一罐噴漆。

警長譚建成供稱，當日有網民號召要包圍葵涌警署，他便衣執勤在警署周圍巡邏。至下午4時許，他在人群中留意到被告，對方不但身穿黑衣黑褲，還攜帶大背囊和長傘，遂上前表露身份要求搜查。被告見狀逃跑，未幾便被捉拿，同僚並在他的背囊內搜出頭盔、防毒面具，以及涉案的物品。

被告則辯稱，當日他應Telegram號召到葵涌警署去支援一名被捕人士，他只帶着一把雨傘外出，用來遮擋記者的鏡頭，以免被捕人士被攝。然而他抵達葵涌後，卻發現警署車閘外沒有示威者聚集，當他正疑惑警方是否已作驅散行動時，一名陌生男人靠近他，並稱：「兄弟，你件衫個logo(標誌)都幾揚下，孭個包遮遮佢。」，同時將一個黑色背囊塞給他。他直言，因當時正集中地看手機，故下意識下接過背囊，未幾便遭警方截查。