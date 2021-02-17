科技園推動新經濟發展　DT Hub打造數據技術生態圈

近來數據經濟愈趨主流，無論各行各業均正式進入大數據時代，政府亦積極推動以促進本港經濟多元化發展。香港科技園公司於2016年獲政府撥款，於將軍澳工業邨興建數據技術中心（DT Hub），透過提供先進技術配套設施，創造有利的環境供企業收集及分析數據，幫助香港由服務型經濟轉型至創新型經濟模式，支持香港邁進數據時代。有進駐的創科公司大讚DT Hub配套齊全，有助公司利用大數據升級轉型。

買啦（Buylive）科技香港運營總監林子俊（Colin）認為，利用科技發展高增值產業不止局限於製造業，本港的採購、科研、品牌推廣及市場銷售等工序均能升級，以Buylive為例，以往本港的直播只能做到直播賣貨，局限於產品介紹而無法像內地直播帶貨般做到「一鍵即買」，故Buylive app可說是香港首個真正的直播帶貨平台，「我們的直播平台應用物聯網、實時數據、應用數據分析等技術，透過收集到的數據了解最多人觀看直播的時間，及觀看各個直播和購物的顧客族群。這是利用科技升級銷售產業，以大數據增值行業的最佳例子。」

Colin指，作為電商，公司需要24小時處理和分析大量實時數據，DT Hub專用的備用光纖管道 (private trunk)，可隨時建立專線和多重迴路的暗光纖（dark fibre）；DT Hub又毗鄰主要數據中心，為眾多國際海纜的登陸站，隨時接駁任何地點，途經最少節點，可靠度最高，延遲率亦最低。

香港科技園公司電子、資訊及通訊科技群組高級總監楊天寵工程師指，要處理大量的數據，必須要有國際級的基建、高度可靠數據傳輸、穩定電力供應及充足之運算能力加以配合。DT Hub正正符合各項條件，能作安全而有效的大數據分析、機器學習、人工智能及深度學習等，「DT Hub擁有將軍澳工業邨電訊基礎設施的優勢，可以降低初創公司成本同加快掌握應用人工智能及機器學習等技術，提昇公司營運效率。」

楊又指，香港科技園是本港最大的科研基地，為本地和海外科技企業提供先進設施及全面支援，着重發展人工智能和機器人技術、生物醫學、數據和智慧城市，以及金融科技這4個領域。DT Hub進駐企業可直接加入科學園生態圈，享獲全方位增值服務和支援，包括獲得早期投資或技術、人才招聘和業務擴展支援等等，「我們積極鼓勵科學園生態圈內的初創公司與其他較為有經驗和規模的企業進行商業配對，無論對產業營銷本身或是創新科技應用都會有良好的發展。」

另外，楊又指，快將落成、同樣位於將軍澳工業邨的先進製造業中心（AMC）將為先進製造企業提供所需的高規格的空間，又會設置一個自動化的物流及倉庫中心，為日後進駐的企業提供全面的物流和倉存服務，「屆時DT HUB和AMC將會組成創科『雙子塔』，將科學園的創科生態圈延伸至工業邨，兩者能產生更大的協同效應，有效推動本港新興產業升級轉型。」