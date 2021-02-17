合資格延期年金內部回報率差異大　5年計劃介乎0.24%至3.33%

近年市場推出不少「合資格延期年金保單」退休投資產品，保費可獲得稅務扣減優惠，保單內的儲蓄又可轉化成退休後的定期入息。消費者委員會檢視23個合資格延期年金計劃，發現最低保費、保費繳付年期、累積期、年金期及內部回報率等均有明顯差異，提供5年保費繳付年期的計劃中，保證內部回報率介乎最低0.01%至最高3.33%；10年保費繳付年期計劃保證內部回報率介乎0.24%至2.9%。該會呼籲有意投保人應查詢個人化內部回報率，並貨比三家，再選擇最合適的計劃。

是次研究包括18間保險公司共23個延期年金計劃，所有計劃總保費最低為18萬港元、繳付年期最少5年、年金期最短10年。該會比較各個保費繳付年期設定為5年的計劃，年繳保費介乎36,000至105,447港元，相差近2倍，年金期介乎10年至30年。另外，部分計劃提供年金至受保人指定歲數，其中6個計劃提供的年金期可至99歲或以上，甚或終身。

消委會建議，投保人可從保證內部回報率比較不同計劃，在提供5年保費繳付年期的計劃中，保證內部回報率最低的是保誠保險，只有0.01%；最高是東亞人壽保險，有3.33%。而10年保費繳付期的計劃中，保證內部回報率最低的是滙豐人壽保險，只有0.24%；最高的是中國人壽保險，有2.9%。

一般而言，即使同一計劃，當保費繳付年期愈短、累積期或年金期愈長，保證內部回報率便相對愈高。而內部回報率亦會因受保人性別、年齡，以至保費繳付模式 等多個因素影響。

另外，若投保人突然出現財政困難甚至失業，無法承擔保費的情況下，個別合資格延期年金保單可讓投保人申請暫緩繳費，保障不受影響。如決定提早退保，保單持有人可獲得的退保價值或會低於已繳付的保費。以是次調查爲例，如於第一個保單年度完結時退保，保單持有人可獲得的退保價值佔已繳保費之比率最低的是中銀集團人壽保險，只有14%；恒生保險則最高，有82.4%。

此外，11個計劃可提供延長保費寬限期、保費假期、失業保障或豁免保費意外保障等附加保障等，包括安盛保險、東亞人壽保險、安達人壽保險、富衞人壽保險、恒生保險、滙豐人壽保險、宏利人壽保險、泰禾人壽保險、萬通保險。