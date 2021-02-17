警方赤柱監獄再拘黎智英　涉勾結外國勢力串謀助李宇軒潛逃

一名律師男助理被指串謀壹傳媒黎智英、黎的助理Mark Herman Simon等人勾結外國或者境外勢力，以及串謀黎智英去協助12港人案中的罪犯李宇軒潛逃至台灣，因此被控告違反《港區國安法》中「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」兩罪，案件今（17日）在西九龍法院提訊。警方昨晚(16日)已於赤柱監獄拘捕黎智英，涉嫌協助12港人案中的罪犯李宇軒潛逃至台灣。

控罪指，29歲被告陳梓華於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

另被告被控於2020年7月某日至2020年8月23日期間，在香港於李宇軒犯可逮捕的罪行（即勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪）後知悉或相信該李宇軒就該罪行有罪，與該李宇軒、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助該李宇軒離開香港到台灣而意圖妨礙拘捕或檢控該李宇軒。