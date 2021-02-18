黎智英等人涉8.18非法集結案　辯方欲呈專家報告被拒

前年8‧18反修例「流水式集會」未經批准集結案中，在赤柱監獄還押的壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士被檢控，其中區諾軒及梁耀忠已認罪，包括黎智英在內的其餘7名被告則否認控罪。案件今日(18日)續審。辯方昨日(17日)尋求將監警會前國際專家組成員、社會心理學教授Clifford Stott，就群眾管理及心理等議題撰寫專家報告呈堂，並申請讓他透過視像系統作供。主審法官胡雅文質疑專家的意見如何能協助法庭，並在考慮過雙方陳詞後，接納控方說法，認為有關專家報告與案無關，拒絕辯方將之呈堂的申請，稍後會以書面形式詳細解釋理據。

代表李柱銘和何俊仁的資深大律師駱應淦指，專家會評論警方在當日集會中處理手法，以及後續的拘捕行動是否相稱及合理，及分析被告的行為是否有合理辯解。不過，法官胡雅文指出是次審訊中的被告人並非警務處，專家亦不能代被告說出其意圖，質疑專家是否能協助法庭。

而代表律政司的資深大律師余若海表明，有關專家報告與案無關，法庭不應接納。此外，由於Clifford Stott沒有處理本地公眾安全事宜，也缺乏本地認知及經驗，故反對他以專家身份給予意見。

余指出，對於被告當日有意參與未經批准集結，抑或只是協助疏導市民離開維園，這屬於被告主觀的意圖，法庭應依賴事實來裁斷，而非別人的意見。況且，公眾安全不應成為本案的關注議題，因辯方所提出的公眾安全風險全屬假設，根本不曾發生。余又稱，報告對警方有着強烈的批判，但案中警方並不是被告人，形容若針對警方，將如同騎劫審訊。

駱則指報告以客觀角度解釋被告的決定，並引述部分報告內容指，當日有大批民眾聚集在維園，並引起安全風險，當日透過製造群眾規範（crowd norm），讓市民有序地離開維園，是合理可行的做法。但余若海反駁指，被告可以在作供時提出當時他們的意圖，毋須專家提供意見。此外，就算被告的做法有公眾安全的效果，但亦不能成為免卻刑責的理由，例如A謀殺B後，發現B生前正計劃謀殺C，A也不可以以他殺B是救了C一命作為脫罪理由，因為A行事時並不知道B的計劃。同理，本案被告涉案時不知警方部署內容，也不可以以他們保護了公眾而開脫。

其餘5名被告昨日均有透過大律師表態支持將報告呈堂，而代表黎智英的資深大律師蔡維邦亦指，若法庭拒絕讓辯方專家作供，而只讓警員說明這次行動，將會令審訊變得一面倒（one sided）。

目前受審的7名被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭，他們被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。