100萬劑科興疫苗明抵港　優先群組下周二可網上預約接種

科興研發的新冠疫苗明日(18日)下午率先抵港，而復星及BioNTech的「復必泰」疫苗則於本月底運抵。公務員事務局局長聶德權，今午(18日)聯同食物及衞生局局長陳肇始等多名政府官員講解疫苗接種流程。聶表示，科興及復必泰疫苗各有100萬劑疫苗陸續到港，當局會提供4個接種途徑，優先群組可於下周二(23日)起網上預約，最快下周五(26日)可接種。

聶指出，優先接種群組包括長者、醫護人員、安老及殘疾人士院舍的院友及職員、對本港日常必要運作重要的人，例如跨境運輸、口岸人員，以及公私營機構的前線抗疫人員等。而4個接種途徑分別是18區共設的29間社區疫苗接種中心；1200多間私家診所；醫管局旗下18間門診；以及殘疾人士院舍。

他補充指，29間接種中心中有24間會接種復必泰疫苗，5間接種科興疫苗。至於復必泰疫苗在運送上有嚴格要求，會安排在24間接種中心為市民打針，重申每間中心只會有1款疫苗接種。他稱，社區接種中心每日朝8晚8運作，市民網上預約時須同時預約兩針時間及地點，陪同70歲或以上長者接種人士最多2人，而當局下周亦會發信予院舍，了解院友接種意向，首階段先會提供10間院友接種，之後推向其他院舍。

陳肇始則表示，抗疫工作正去到關鍵時刻，強調疫苗可提供某程度免於受感染的保護，亦經專家審核是安全有效，認為效益高於風險。她建議，市民接種後應留在中心約30分鐘，以防出現異常狀態，指政府已設立新冠疫苗臨床事件委員會，收集疫苗異常事件報告作評估，另為接種疫苗出現嚴重異常事件設立保障基金，如因接種引致死亡，40歲以下可獲250萬港元賠償，至於出現面癱、嚴重過敏等情況，40歲以下最高可獲300萬港元賠償。