東鐵線新信號系統疑誤判列車距離　10米當100米恐釀意外

啟用不足2星期的東鐵線新信號系統問題不斷！繼東網早前踢爆系統啟用至今已發生近廿次「假衝燈」事故，以及緊急停車指示器突然亮起等事故後，再有消息指系統錯誤判斷列車與燈號之間的距離，原本只有約10米，卻顯示成100米，當列車在燈號前停定，系統才驚覺自己誤判，並立刻跳成約10米。工會批評新系統啟用後，東鐵線故障匯報由以往每日只填到半張紙，升至現時每日最多填滿3至4張紙，令車長壓力倍增。

新系統啟用後即發生連串事故，再有消息指本月14日凌晨，東鐵線一列12卡列車完成服務後返回上水停泊，並經過近大埔墟站一個燈號停定，惟車長發現，列車與燈號明明只有約10米距離，系統卻顯示成100米。據悉，車長停定列車後，系統要事隔數秒才跳至10米，若車長完全跟從系統指示駕駛，或會變成「真衝燈」。

鐵路工會聯合會主席林偉強批評，東鐵線新信號系統事故頻頻，已對車長及維修人員造成沉重壓力。他又透露，過去該線每日故障匯報只有半頁紙，自新系統啟用以來，已增至平均每日2頁紙，嚴重時更可能有3至4頁紙。他不滿明明是系統出錯，卻經常由車長負上責任，形容東鐵線車長近日「攞哂命」，促港鐵盡快責成承辦商解決問題，且不要一有事就往人為方向調查。

新信號系統在測試時已屢次出現意外，包括去年5月發生有列車在車務控制中心顯示屏失蹤，其後更發生「入錯線」事件，港鐵一度在啟用前夕臨門煞停計劃，事後成立獨立調查委員會。新信號系統最終於本月初啟用，惟仍傳出多宗事故，包括啟用首日即因信號系統問題而出現延誤及多次「假衝燈」事件等。

東網正就事件向港鐵查詢。