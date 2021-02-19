首批100萬劑科興疫苗北京空運抵港　籌備接種

首批100萬劑科興疫苗今午(19日)約5時半由北京空運抵港，運載疫苗的航班現已抵達香港機場停機坪，並開始裝卸工作，公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始今午到場並會見傳媒。聶德權指出，疫苗到港後可開始啟動接種計劃，以控制及結束疫情，呼籲有需要的市民接種，並感謝中央對港的支援。

優先接種群組包括長者、醫護人員、安老及殘疾院舍人士、跨境運輸、口岸人員，以及公私營機構的前線抗疫人員等。對於有疫苗後會否放寬邊境檢疫安排，港府早前表示要從科學評估，而專家亦會審視，若牽涉兩地通關，要與內地商討，相信有關工作會進行。

政府已設立新冠疫苗臨床事件委員會，收集疫苗異常事件報告作評估，另為接種疫苗出現嚴重異常事件設立保障基金，如因接種引致死亡，40歲以下可獲250萬港元賠償，至於出現面癱、嚴重過敏等情況，40歲以下最高可獲300萬港元賠償。

當局將提供4個接種途徑，包括於18區設立29間社區疫苗接種中心；1200多間私家診所；醫管局旗下18間門診；以及殘疾人士院舍等。