我有正能量：愛心爸爸組發展社　助自閉人士融入社會

根據香港大學早年的研究顯示，香港每一萬名兒童當中，便有約5名兒童確診患有自閉症，但實際人數遠不止這個數目。近年自閉症愈趨普遍，惟政府對相關人士的支援卻依然不足，更出現服務斷層的情況。兩名分別育有自閉症兒子的爸爸深明箇中難處及需求，創立「自閉兒生命建立發展社」，希望協助一眾自閉症人士融入社會，尤其是獲得持續性就業機會，有餐廳更在農曆新年前夕聘請兩位自閉症青年工作，以表支持。

「記唔記得點做呀？小心啲用鉸剪剪開層保護膜。」新蒲崗一間餐廳透過發展社聘請兩位患有自閉症及輕度智障的青年擔任食品製作助理。廚房中，大廚魁師傅正指導2名「特殊員工」紹岐及昇哥做事，當中紹岐負責把圓形蒸盤外的保護膜剪走，而昇哥則要把賀年糕點入袋封好，兩人專注地按魁師傅的吩咐完成各自的工作。

「唔難呀，我可以做到！可以幫到啲師傅手，覺得好開心。」現時紹岐及昇哥逢星期一至五會到餐廳幫手，每日做數小時。紹岐是長期兼職，已做了兩個多月，主要負責後勤工作，如剪紅棗、撕錫紙等簡單預備工作；而昇哥則是臨時工，負責處理盆菜及包裝賀年糕點。兩人之前都曾有類似經驗，之後都希望可以繼續做，紹岐更表示現時正做兩份工作，除食品製作助理外，亦在灣仔一間咖啡店工作。

對於兩位自閉症青年的工作表現，負責指導的魁師傅表示相當滿意。「佢哋其實唔嚇人，反而又乖又聽話，仲唔會亂發脾氣，好做得嘢㗎！」魁師傅指自閉症人士與普通人並無差別，甚至比部分人更勤力及專心，吩咐他們做的事情會盡力做到十全十美，不會偷懶。

魁師傅表示與自閉症人士一同工作時需密切留意他們的心情，並盡量避免安排一些危險的工作給他們，只要耐性指導，他們可以做得很好，只是反應有時會較平常人慢一點，但認為應該要給予他們一個與普通人一同工作的機會，「咁可以增加佢哋嘅自信心，同埋等佢哋提早熟悉同陌生人相處。」

「養兒一百歲，長憂九十九。我經常會諗當父母走咗之後，佢哋（自閉症人士）會點呢？」發展社創辦人之一劉國威(Wallace)的兒子今年19歲，患有自閉症及輕度智障。他明白很多家長會憂慮自閉症孩子的未來，有人會選擇安排好所有事情及後路，免除後顧之憂；但他則會選擇讓孩子自力更生，建立將來面對社會的能力，「要畀佢哋自己迎接呢個世界嘅挑戰，我相信呢個係好多我哋呢類孩子嘅家長好希望做到嘅事。」

另一創辦人陳建清(Anthony)有3個小朋友，其中14歲的小兒子亦是患有輕度智障及自閉症。作為過來人，他希望一眾育有特殊教育需要(SEN)孩子的家長明白，既然擁有一個特殊的孩子已既成事實，再繼續悲觀亦無補於事，不如樂觀地面對，「正面去面對，咁你成個家庭都會舒服啲。」