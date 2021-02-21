消息指新落成大廈須設電動車裝置　費用由政府發展商承擔

為力爭香港於2050年前實現碳中和，政府會在今年年中發表長遠策略，預計在本周三(24日)公布的財政預算案亦會提及。消息人士向東網記者指，政府將要求發展商於所有新落成大廈與建築物，必需設有電動車相關裝置，包括電纜等，政府會與兩電合作，電力公司會把電纜拉至大廈，其費用會由政府承擔，而進入大廈後，接駁停車場等建築成本則會「羊毛出在羊身上」，由發展商自行承擔，預計會在今年內立法。

另外，消息又指，政府在未來推動電動車政策不會再由稅務主導，改以基建配套為先，由於電動車在過去推行近10年，由一開始免進口稅，至其後收緊至「一換一」計劃，但由於本港未有足夠停車場，致電動車泊位不足，加上未有完善方法處理電池回收，以至香港推動電動車一直滯後，故會在多個地點增設電動車相關裝置。

政府預計會參考倫敦及新加坡的做法，在2035年至2040年間前停售燃料車私家車的計劃，訂立停售傳統燃油私家車的時間表，消息指，現時未落實實質時間表，對於停售商用車的時間表，消息指，會在停售燃料私家車後才推行，因現時電動小巴、的士仍在試驗階段，而且佔整體市場百分比較少。

香港汽車會會長李耀培批評，政府過去推行電動車政策「雷聲大，雨點小」，又一直未有推出電動車普及化路線圖，舉例指現時有不少停車場是租用，電動車在港未普及，業主難有誘因增設電動車充電車位等。他指不少國家成功推行是因其政府有配套，預計隨着大灣區發展，香港會緊貼國內推行電動車步伐，他希望政府會帶頭把政府車輛全部改為電動車，又會增加使用電動車的優惠，如設立電動車專用的咪錶、電動車隧道收入優惠等。

政府於去年推出措施，包括斥資71億元計劃於2027年前淘汰多達約40,000部歐盟四期柴油商用車；以及斥資20億元在屋苑推出充電易資助計劃，以資助現有合資格私人屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，相關計劃於12月推出至今，已有超過120個屋苑提出申請，涉及共36,000個車位。