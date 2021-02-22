何栢良：放寛防疫措施快了一點　市民倘鬆懈疫情或反彈

本港新冠肺炎第四波疫情反覆，日前確診宗數一度跌至單位數，政府上周四起(18日)放寬社交距離措施。惟昨(22日)確診回升至20宗，令人憂慮放寬相關措施是否太早。食物及衞生局長陳肇始今表示對此感擔心，相信年初七放寬措施後的情況，暫未反映出來。港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，現時情況不太穩陣，認為放寬社交距離措施來得「快了少少」，若市民稍一鬆懈，疫情或會反彈。

陳肇始表示初一至初四的長假期，市民有較多活動和聚集，為疫情帶來風險，相信年初七放寬措施後的情況暫未反映出來。她稱，今次政府是有條件放寬措施，當局會監察情況，不會讓確診上升，並盡力找出傳播鏈。

何栢良則在一個電台節目中表示，由年廿九(10日)至昨日，本地無源頭個案比例超過4成，確診只有3日是單位數，但由於假期做少了檢測，未必反映病毒繁殖及社區傳播情況，加上最近確診個案分布廣泛，他認為情況不太穩陣，若市民稍一鬆懈，疫情或會反彈。他認為放寬社交距離措施來得「快了少少」，相信政府是考慮經濟需要，「有些少迫於無奈」。