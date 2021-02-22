港府高官率先打新冠疫苗　司局長唔齊人

首批科興疫苗早前運抵本港，特首林鄭月娥與多名問責官員今午(22日)在銅鑼灣中央圖書館接種疫苗，惟財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華和環境局局長黃錦星沒有出席。

林鄭月娥和多名司局長於下午兩時多開始，先後接種疫苗，歷時約半小時結束。林鄭月娥身穿白色短袖上衣，在接種後便離開接種地方。在林鄭月娥接種後，隨即到政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊接種。

在兩名司長接種後，則到其他局長，包括有政制及內地事務局局長曾國衞、公務員事務局局長聶德權、創新及科技局局長薛永恒、發展局局長黃偉綸、教育局局長楊潤雄、財經事務及庫務局局長許正宇、民政事務局局長徐英偉、勞工及福利事務局局長羅致光和食物及衞生局局長陳肇始等局長，其中曾國衞、徐英偉等更在接種後均有向傳媒豎起拇指。

財政司司長辦公室表示，陳茂波正忙於處理星期三發表的財政預算案，他會在下星期接種疫苗。商經局回應指，局長今天下午因有其他公務，未能出席，他將於稍後另行接種。黃錦星則在立法會出席環境事務委員會會議，會稍後另行接種。