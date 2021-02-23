預約接種新冠疫苗今晨開始　系統一度死機

凌晨起市民可預約接種新冠疫苗，惟系統一度「死機」（紅框小圖示）。

本港即將展開新冠疫苗接種，由今日（23日）凌晨零時起接受優先群組預約，然而網上預約系統啟用後一度「死機」，無法進入系統，約十多分鐘後才能登入，惟仍要排隊才能進入登記頁面。

東網記者在系統於零時零分啟用後嘗試登入時，即顯示錯誤訊息，無法連線。約18分鐘後，系統成功連線，惟顯示輪候時間為約57分鐘；至零時30分左右再嘗試登入，系統更顯示要輪候超過1小時，不過實際上在繼續等候約15分鐘之後，就能成功進入預約登記的頁面。到凌晨1時左右，更無須等候就能進入預約登記的頁面。

預約系統暫只接受科興疫苗預約接種，市民要輸入身份證號碼、出生日期、所屬群組，並須選擇注射第一針及第二針的疫苗接種中心及預約注射時間，預約成功會收到短訊確認。

五個可優先接種疫苗的群組分別為：1.60歲或以上人士；2.醫療機構人員及參與抗疫工作人員；3.安老院舍和殘疾人士院舍的院友及員工；4.維持必要公共服務的人員；5.跨境運輸、口岸、港口工作人員。此外，陪同70歲或以上長者接種疫苗的人士亦可以獲得接種，最多兩人。