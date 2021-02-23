安心出行下載量多個海外國家排首位　薛永恒否認篤數

繼有應用程式分析網站數據顯示，「安心出行」Android版在港澳以外多個國家，於「健康」程式類別的下載量都錄得全國首位，而這些國家多數來自太平洋及加勒比海島國，惹起港府有「篤數」之嫌！創新及科技局局長薛永恒今(23日)解釋，不清楚應用程式如何排名，但強調有97%的下載量屬香港，有2%至3%下載量在海外不出奇，因為港人在外國留學或工作，或帶同在當地的手機回港，而相關手機下載安心出行後，紀錄會變成其他國家。

薛永恒在一個電台節目中表示，「安心出行」應用程式現時的下載量約279萬人次，當中逾97%在香港下載，相信使用相關程式的人，比選擇登記個人資料的人多，因為透過紙本紀錄會減慢整個通知流程，萬一有人確診，當局要派員到患者曾到訪的場所，向負責人索取相關資料，再逐一致電通知其他到訪者，對相關人士的保護會減弱。

對於「安心出行」程式被指在多個島國及非洲國家的下載量排名首位。他解釋，香港作為國際大都會，很多人會到不同地方工作或留學，或會持當地手機返港，再下載「安心出行」，下載紀錄變為其他國家地區，相信不會突然有大量外國人下載「安心出行」，即使下載了都無用。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，相關程式並無違反《個人資料私隱條例》，程式並無追蹤功能，亦無搜集用戶的全球定位系統(GPS)數據，用戶下載時毋須登記個人資料，掃描二維碼後的資料，亦不會轉移到任何政府或處所的系統。「安心出行」最初推出時，的確有要求獲取用戶手機的較多權限，但現時已經改用WiFi功能收集數據和比對資料，能減少獲取相關權限，私隱專員表示歡迎。

鍾提到，食肆或表列處所職員，即場查閱顧客個人資料，甚至即場致電核實，都不算違反私隱條例。食肆負責人等資料使用者，收集個人資料時，應該採取切實可行的步驟，確保相關資料準確，但取得資料後，不可以胡亂使用，或者用作非防疫的其他用途，亦不能在未獲准許下，向他人披露資料，或者遺失和刪除等。